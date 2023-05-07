政情：800人齊做瑜伽輪 破世界紀錄

要保持身心健康，運動自然唔少得。青途發展社區發展協會（青途）聯同油尖旺民政事務處，尋日喺西九藝術公園有一項「油尖旺社區健康巡禮」大型戶外活動，現場逾800名市民參與雙人瑜伽輪運動，成功打破同類型嘅「可持續發展目標」世界紀錄。其中身兼青途執委會主席嘅議員鄭泳舜、議員江玉歡同郭玲麗等都有到場，一齊做瑜伽輪運動！

鄭泳舜何永賢都有去 鄭泳舜話疫後社會復常，市民嘅身心靈健康都要復常，希望能夠透過今次活動，提升市民嘅身心靈健康，同時凝聚不同界別人士，將運動與共融嘅理念普及至社會各界。而出席活動嘅仲包括房屋局局長何永賢，佢就形容今次活動體現「Happy Healthy Hong Kong」，難得喺西九文化區同市民一齊親近草地，進行有益身心靈嘅活動，又呼籲大家平時多做瑜伽同其他運動，將健康嘅理念，融入生活之中。

而巡禮活動仲包括寵物瑜伽在內嘅多樣瑜伽工作坊、頌缽及運動工作坊、運動挑戰站、健康檢查、運動表演、Busking，以及20多個攤位遊戲等，吸引幾千名市民，包括不少年輕人，以及家長帶同小朋友一齊到場體驗，一齊傳遞身心靈健康正能量。