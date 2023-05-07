政情：美國聯儲局加息 袁海文驚有危機

袁海文

因聯匯制度嘅關係，香港經濟甚受美國金融動向嘅影響，譬如日前美聯儲局宣布加息，本港多間銀行亦隨之上調最優惠利率。深水埗區議員袁海文話今次嘅加息周期，無疑會加重供樓人士嘅負擔，然而美國嘅地區銀行陸續出事，可能陷入經濟衰退，則更令人憂心。

諗番起金融海嘯 袁海文日前拍片分析美國嘅金融狀況，佢話美國聯儲局加息0.25厘，雖說符合市場預期，但值得留意嘅係，今次加到5至5.25厘，已經係2007年以來最高位，於是有人記起，當年息率逾5厘發生咩事呢？咪就係翌年嘅金融海嘯囉！儘管聯儲局主席重申，即使經濟衰退都係溫和嘅，之但係同一時間，美國地區銀行接二連三咁出事，危機不斷蔓延。

到底情況有幾嚴重呢？袁海文話有分析師計過，美國地區銀行嘅市值加加埋埋，喺今年1月約4,800億美元，去到5月就跌至1,000億美元左右，可見美國地區銀行嘅資本率同健康狀況都係岌岌可危。佢形容加息係雙刃劍，雖壓抑通脹但就觸發地區銀行危機。雖然聯儲局主席話今年無意減息，又指某啲地區銀行管理不善，但袁海文相信情況真係好唔掂嘅話，應該會有其取捨。