政情：街牌改字體 張文龍鬧侮辱設計

路政署為街道牌更換字體嘅計劃，招來好多非議，日前有團體質疑署方選用嘅新字體唔方便駕駛者閱讀，而葵青區議會前副主席張文龍就指署方嘅決定並唔專業，批評新字體非但唔會增添文化氣息，反而係顯得無學識、庸俗同不知美醜咁話。

叫復刻60年代T形街牌 對於署方選用嘅「文悅古典明朝體」，張文龍指係模仿宋、明時期古籍印刷用嘅刻板字體，只適宜用於內文，而唔係用於大標題或者招牌；加上呢款字體刻意保留古籍歪歪斜斜嘅效果，講求字體端正以便道路使用者閱讀嘅街道牌就更加唔應該用。佢質疑主事官員是否覺得呢款字「幾得意又舊舊哋」，未有徵詢專業設計師嘅意見，就以為適用於街道牌，對於香港百幾年經驗嘅道路標識設計而言，可以話有啲侮辱。

張文龍話署方若有意增添市面文化氣息，倒不如參考、或復刻香港60年代或之前嘅T形街道牌。佢話端莊楷書配搭黑體英文字嘅雙語混排布局，大方端莊垂範亞洲，既有文化又有歷史，本來就屬於香港嘅事物，市民見到的話，多謝都嚟唔切啦。若果邀請本地書法藝術家寫街道牌，仲會係推廣本地設計、藝術嘅好嘗試。佢話舊式街道牌先至彰顯真文化嘅吸引力，應該好好咁保育，點都好過花錢換一批偽古風嘅新街道牌。

張文龍