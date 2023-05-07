政情：對政府踢足15年冇衰過 立會隊2：3首輸波

尋日「立夏」，代表暑熱天氣重臨，亦係立法會同政府足球隊，相隔6年再於綠茵場較量嘅日子。而過去15年從未輸畀政府隊嘅立法會隊，就創下2比3嘅敗績，仲係繼2月中1比2不敵旅遊業界足球隊，再一次輸波。不過，球賽之後嘅互射12碼小遊戲，政府隊慘吞5蛋收場。

立法會主席梁君彥開賽前表示，議會十分重視行政立法關係，今次比賽立法會派出約30幾位議員，迎戰30位由多個政策局及部門組成嘅政府足球隊。佢又指過去15年，立法會隊同政府嘅戰績係3勝2和，從未落敗，期望立法會球隊繼續發揮團體精神，保持不敗。至於政府方面則指雖然一直冇贏過，但政府足球隊用咗3個星期以專業嘅態度練習，每次都十分用功咁話。

林順潮囝囝代父出征 球賽上半場，立法會隊一開始士氣如虹，並由議員邱達根率先入一球。不過政府隨即連追兩球，由發展局總助理秘書長盧裕斌以及土拓署北拓展處總工程師曹偉雄射入，半場2比1領先立法會隊。上半場負責「守龍」嘅議員李世榮，下半場就改為穿8號球衣，靈活咁扭過對方後衞嘅攔截，飛踢攻入一球，2比2追平。然而，勝利嘅天秤再次向政府隊傾斜，距離比賽結束唔到8分鐘，土木工程拓展署南拓展處副處長陳炳華為政府隊再入一球，立法會隊無力回天，15年不敗紀錄不保。

今次立法會隊出現「代父出征」情節，議員林順潮嘅囝囝穿上31號球衣落場踢波，而佢則喺場邊指揮、為囝囝加油吶喊。另外，今次球賽亦有女將落場，議員陳凱欣及陳穎欣均有為立會助力。至於政府方面，本身有傳房屋局局長何永賢會出戰，但最終只參與賽後射12碼嘅小遊戲。

雖然立法會隊輸波，但喺射12碼小遊戲就讓各位議員挽回顏面，結果立法會隊射入5球，政府隊則一球都冇入到。