搜出逾62萬海洛英 毒男斷正

【本報訊】深水埗區執法人員早前根據線報及經調查後，於上周五（5日）晚上約9時半採取反毒品行動，於汝州街167號外，截查一名形迹可疑的姓黃（55歲）男子，並在其身上搜出728克懷疑海洛英，市值約62.8萬元。該名男子涉嫌販毒被捕，已被帶走扣留調查。