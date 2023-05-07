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搜出逾62萬海洛英 毒男斷正
檢獲的海洛英毒品。
【本報訊】深水埗區執法人員早前根據線報及經調查後，於上周五（5日）晚上約9時半採取反毒品行動，於汝州街167號外，截查一名形迹可疑的姓黃（55歲）男子，並在其身上搜出728克懷疑海洛英，市值約62.8萬元。該名男子涉嫌販毒被捕，已被帶走扣留調查。
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