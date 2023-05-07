開爐煮食陷火海 獲救八旬婦危殆

頂樓傳爆炸聲 60住客疏散檢命 北角一幢住宅大廈的高層單位，在昨日清晨突然起火冒煙，期間傳出爆炸巨響，有街坊赫見單位陷入火海，黑煙直沖半空，慌忙報案求助。消防趕至救援，在起火單位外救出八旬老婦，經送院搶救後情況危殆。消防初步調查後，相信單位有人開啟煮食爐時，懷疑發生爆炸，惟火警原因有待進一步調查。期間，大廈約60名住客須疏散暫避。

現場為英皇道33至39號昌盛洋樓，昨日清晨5時許，上址一頂樓單位突然冒煙起火，同時更傳來爆炸巨響，附近住客從睡夢中驚醒，赫見單位火光熊熊且陷入火海，陣陣黑煙升上半空，遂慌忙致電報案求助。消防接報趕至，開動一條喉及派出一隊煙帽隊救援，未幾把火勢撲熄。

獲救婦全身衣物沾麵粉 期間，人員在起火單位外，救出一名姓林（82歲）老婦，她手部受傷，清醒由救護車送往律敦治醫院治理，其後被轉送瑪麗醫院繼續接受治理，她經救治後情況危殆。火警期間，大廈約60名住客自行疏散至樓下安全地方暫避，有部分居民更抱着年幼子女及攜同愛犬逃生。

據了解，受傷林婦與丈夫同住涉事單位，近日其丈夫外遊，事發時林婦起床後煮食，詎料甫開啟煮食爐後懷疑發生爆炸，林婦猝不及防，走避不及導致雙手一級燒傷。同時，由於爐頭附近擺放麵粉，爆炸發生後林婦全身衣物沾滿麵粉，她隨即走出屋外向鄰居求救。

消防經初步調查後，相信上址一煮食爐懷疑發生爆炸。現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，執法人員及相關部門將繼續調查火警成因。煤氣公司人員其後到場檢查有否氣體洩漏，大廈至清晨7時許始獲解封，住客陸續返回寓所。記者現場所見，起火單位付之一炬，玻璃窗破碎，蚊網飛墮至大廈低層。

同層居民急帶寵物落樓 據居於起火單位同層的鄰居麥先生憶述，事發時乍聞妻子大叫「火燭」，他隨即開啟大門查看，發現門外濃煙密布，遂慌忙與妻帶同飼養的寵物落樓逃生。

另有居於對面大廈的梁先生指，事發時其妻子驚聞「嘭」一聲巨響，繼而大叫「對面火燭呀！」他在睡夢中驚醒後報案求助，事後他仍猶有餘悸，形容：「啲火初頭好細嘅，慢慢變到好犀利！」梁又指，聽聞有一對公公婆婆居住起火單位，適逢昨天生日的他，祝願火警中並無造成任何人命傷亡。