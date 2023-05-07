非禮女子 青衣色狼就逮

【本報訊】上周五（5日）晚上8時許，執法部門接獲報案，指一名34歲女子於青衣青綠街，懷疑遭人施展「鹹豬手」博懵非禮。執法人員接報到場，向女事主了解案發經過，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓利（28歲）男子，並把他帶走扣留調查。