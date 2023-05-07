酒樓「天價」帳單 兩隻龍蝦索逾93萬

【本報訊】不少人都會趁周末外出食飯，生猛的海鮮更是不少人「必點」之選。近日就有一名網民在網上發貼文，與親朋好友一行6人，前晚（5日）到荃灣一間酒樓飯敍，期間點了兩隻澳洲龍蝦，但結帳時才發現帳單金額竟逾百萬元，經查問下才發現兩隻龍蝦索價逾93.6萬元，大批網民認為「明顯係打錯單」，涉事酒樓回應指事件屬「手誤」，職員已即場更改及致歉。

稱手誤 即場致歉更改 涉事酒樓回覆本報查詢指，事件屬職員手誤，涉事客人點了兩隻龍蝦，每隻價錢468元，但員工打單時打錯了936元兩次，變成936,936元，查單時發現錯誤，員工已即場致歉及更改。該酒樓已即時警誡員工入單時小心，並對於驚擾客人一事感抱歉。

帳單可見，一行6人在一間潮式酒家點了「黑椒牛柳粒」、「鵝片」、「咕嚕肉」、「炸子雞」、「龍躉」及「炒帶子」等菜式，價錢介乎88元至338元不等，唯獨兩隻澳洲龍蝦盛惠936,936元，全單合計93.8萬元，連同加一服務費，總數更逾103萬元。

「天價」龍蝦引來網民熱議「搶錢」，一隻澳洲龍蝦的價錢應為468元，兩隻即936元；惟酒樓職員手快將價錢連續輸入，打成「936,936」；「請五星級總廚上你屋企煮都唔使一百萬」。