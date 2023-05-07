涉撞斃路人 兩度吹波無功而還 測酒駕靠驗血一關

肇事司機捲兩罪惹官非被捕扣查 昨日凌晨時分，一輛七人車沿元朗洪水橋丹桂村路行駛，期間車輛突然失控，掃毀路邊鐵欄及撞倒一名懷疑準備過路的中年男子，事主捱撞重創昏迷，送院搶救後不治。據悉，有人報稱在事發一刻目睹路邊人影，曾經試圖扭軚閃避，詎料最終釀成悲劇。執法部門經初步調查，以涉嫌危駕及未能提供酒測樣本拘捕肇事司機，他事後報稱胸痛須送院治理。調查人員正循多方面調查車禍原因，意外是否涉及酒駕有待查明。

事發於昨日凌晨約1時，一輛七人車沿洪水橋丹桂村路往玉桂園方向行駛，當駛至富豪悅庭對開，車輛懷疑失控，撞毀路邊鐵欄後，繼而剷上行人路，撞倒一名姓陳（56歲）男途人。七人車車身損毀，車廂安全氣袋彈出，捱撞途人身體多處嚴重受傷，昏迷由救護車急送屯門醫院搶救，惜至凌晨2時56分傷重不治。肇事的49歲同姓司機報稱胸口疼痛，清醒由救護車送院治理。

稱目睹身影 圖扭軚閃避 據了解，事後有人報稱驅車駛至上址時，目睹事主站在行人路邊鐵欄，懷疑企圖橫過馬路，儘管有人試圖扭軚左轉閃避，惟最終車輛仍把途人撞倒。人員經初步調查後，涉事司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」及「未能提供酒精呼氣測試樣本」被捕，已被扣留調查。消息指，死者居於丹桂村路一私人屋苑；而調查期間，執法人員兩度替司機進行酒精呼氣測試，但均未能成功，其後在醫院抽取其血液樣本，以作進一步調查是否涉及酒後駕駛。

車禍發生後，有親友前往事發現場拜祭，並在行人路上留下香燭及生果等祭品，被撞毀的欄杆則放置多個膠欄圍封，有待日後維修。新界北總區執法部門正跟進案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，應致電與調查人員聯絡；該部門嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，人員必定嚴正執法，絕不姑息。