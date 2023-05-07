澳門消息：涉訛稱代購洋酒騙財 港女廚師入境澳門被捕

【本報綜合報道】一名香港女子涉訛稱可低價代購貨源少的洋酒，騙取一內地男子45萬澳門元。當地司警接報調查拘捕疑犯，被捕香港女子姓伍（49歲），報稱廚師。案中男事主為內地居民，報稱在澳門從商。執法人員以涉嫌觸犯相當巨額詐騙罪，送交檢察院處理，並追查騙款下落。

多買可減省運費氹落疊

案情指，執法人員於去年2月接獲案中男事主報案，稱於2021年在網上認識伍女，同年10月至12月期間，有人訛稱從事洋酒批發，可用低價代購一種貨源較少的洋酒。男事主有意購買，遂向伍女轉帳20萬元人民幣（約23萬港元）。翌月，涉案女子以多買可減省運費為由再次游說，男事主又轉帳20萬港元購買洋酒。但有人收錢後卻以各種理由拖延，男事主多番追問下收回約1.2萬元人民幣退款，其後與伍女失去聯絡，男子懷疑被騙報案求助。