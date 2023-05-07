澳門消息：呃內地男72萬人民幣 練功券換錢黨兩匪斷正

【本報綜合報道】兩內地「換錢黨」趁五一長假期出手，以練功券對一名內地男子行騙，成功騙取72萬元人民幣。事主點算時發現有詐，隨即將準備離開的兩名疑犯截停，並向執法部門報案。人員到場將兩人截獲，搜出869張面值1,000港元的練功券，調查期間兩人承認受僱他人作案，人員正追查騙款及在逃人士下落。兩人涉嫌詐騙被移交檢察院跟進。