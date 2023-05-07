澳門消息：呃內地男72萬人民幣 練功券換錢黨兩匪斷正
【本報綜合報道】兩內地「換錢黨」趁五一長假期出手，以練功券對一名內地男子行騙，成功騙取72萬元人民幣。事主點算時發現有詐，隨即將準備離開的兩名疑犯截停，並向執法部門報案。人員到場將兩人截獲，搜出869張面值1,000港元的練功券，調查期間兩人承認受僱他人作案，人員正追查騙款及在逃人士下落。兩人涉嫌詐騙被移交檢察院跟進。
疑犯分別為屈姓及趙姓的無業男子，兩人均持有內地證件，事發於上周二（2日）凌晨，案中事主因需換錢，透過通訊軟件聯絡首名疑犯，並相約到澳門路氹進行交易。經商議後，雙方同意以72萬元人民幣兌換90萬港元。
事主點算港鈔揭發報案
事主與屈某碰面後再與趙某會合，期間有人向事主展示數疊千元港鈔，事主隨即要求對方轉帳72萬元人民幣至指定帳戶。點算期間，事主發現紙鈔上印有練功券字樣，立即截住兩名正在離開現場的疑犯，並向執法部門報案。
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