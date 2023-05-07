醫健：齒生有你：唇瘡傳染力高 抵抗力低易患上

如果在嘴唇和鼻孔邊緣感到痕癢和灼熱，之後出現一撮小水泡，那可能是患了復發性唇疱疹 ——俗稱唇瘡。它是都市人常見的口腔疾病之一，由疱疹一型病毒（單純疱疹、HSV-1）引起的感染。

受疱疹病毒感染者未必會即時生唇瘡，在患者身體抵抗力下降時，例如休息不足、女性周期、生病時等，潛伏在神經線內的病毒便會活躍起來造成感染並形成唇瘡。

唇瘡初起時，患處會紅腫，感到痕癢和痛楚。隨後嘴角生瘡位置會出現一堆小水泡，當它們不斷擴大，唇瘡水泡便會爆裂和流膿，形成潰瘍。傷口會逐漸痊愈，約一周至十天。

唇瘡是具傳染性的，尤其是在水泡破裂後，病毒藉由碰觸黏膜表面或是破損的皮膚進入人體，傳染媒介包括空氣、口水、親吻等。因此在生唇瘡時，為免傳染他人，患者應注意：

‧ 保持患處清潔及乾爽

‧在手觸碰患處後立即洗手，以免身體其他部分（如眼睛）等受到病毒感染

‧避免親密接觸（如接吻）和共用口腔清潔用品、食具、化妝品（尤其唇膏）

此外，有研究顯示，唇瘡於病發初期，及時塗上醫生或牙醫處方的抗病毒藥膏有助控制唇瘡及加速痊愈。若病徵嚴重，醫生或會建議服藥以減低痛楚。值得留意的是，不要自行刺穿唇瘡水泡，因為有機會加劇唇瘡感染，亦有可能傳染其他人。因此，嘴角生瘡應及早就醫。

要明白唇瘡復發與抵抗力下降有直接關係。精神壓力、過度疲勞、感冒或其他疾病可引發唇瘡。另外，亦有證據顯示曬太陽亦有關連。因此保持身心愉快、充分休息、均衡飲食及避免暴曬有助預防唇瘡。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷