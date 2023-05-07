校長盃教職員足球友誼賽 疫後首復辦 中大險勝港大

【本報訊】由香港大學及香港中文大學共同合辦的「兩大校長盃教職員足球友誼賽」，昨日早上在中大夏鼎基運動場進行，而今屆校長盃為繼新冠疫情停辦後，首次復辦賽事，今場比賽結果最終由中大以2比1勝出。足球賽於03年首度舉行，以標誌兩校共同對抗「沙士」，以及促進雙方合作精神。

第11次贏波 第16屆兩大校長盃教職員足球友誼賽，昨早在中大夏鼎基運動場舉行，賽事由港大牙醫學院院長傅立明及中大校長段崇智主持開球禮。其中，是次賽事為新冠疫情停辦以來首次復辦，經過一番激烈比併，比賽結果最終由中大以2比1勝出。連同今場賽事，中大共贏11場、港大勝1場，4次打成平手。

兩大校長盃足球賽於2003年首度舉行，為標誌港大及中大同心共同對抗非典型肺炎。此後成為一年一度兩間大學的體育盛事，以促進兩校教職員的友誼和合作精神。