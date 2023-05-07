推動職業健康 優秀機構獲嘉許

【本報訊】健康愉快的工作環境能保障員工健康，亦可提高機構生產力、減少工作意外、病假，並有助挽留人才。第18屆職業健康大獎分享會暨頒獎禮於上周五（5日）在香港會議展覽中心舉行，以嘉許在推動職業健康方面表現出色的機構，25間入圍機構在場分享實踐職業健康的經驗和心得。主辦方表示，企業應主動投入資源及培訓員工，保障僱員的身心健康。

話劇分享心得奪演繹金獎 第18屆職業健康大獎分享會暨頒獎禮由職安局、衞生署、勞工處、肺塵埃沉着病補償基金委員會，及職業性失聰補償管理局合辦，活動嘉許在推動職業健康方面表現出色的機構。今屆一共接獲近600個參賽項目，大獎設有「預防肺塵埃沉着病大獎」、「聽覺保護大獎」、「好心情@健康工作間大獎」及今屆新增設的「職場精神健康大獎」等。其中，有機構以話劇形式演繹，分享在工作場所向員工推廣身心健康的心得，最終贏得「最佳演繹獎金獎」。

職業安全健康局主席陳海壽致詞時表示，獲獎機構均坐言起行，推出多項措施，例如提供僱員關懷計劃予有需要的員工；為精神復康人士提供工作訓練機會等。他指出，這些措施都能夠有助營造一個包容、正面、互相尊重的工作團隊。

除此之外，同場亦舉行「職安健星級企業—回收再造業職安健提升計劃嘉許禮」，向18間獲認證的職安健星級企業和進步企業致送證書。參與計劃的回收商可獲免費顧問、認證服務、培訓及提供培訓津貼，以及領取個人防護裝備及安全設備，藉此鼓勵業界實踐職安健管理。