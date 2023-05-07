串謀炸法院表不滿 光城者6人認罪候判

主腦案發時僅17歲 租旅館製彈兼踩線 組織「光城者」涉嫌策劃以TATP炸藥破壞政府設施，多人被捕及起訴。其中一人昨在高等法院承認《港區國安法》下的串謀恐怖活動罪，5人承認作為交替控罪的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，獲控方接納。案情揭露，被告有完整計劃，租用尖沙咀旅館製造炸彈，又會先「踩線」拍照，準備在法院放炸彈，更揚言事後會以「浮城」名義承認責任。法官將案押後至5月25日聽取辯方求情，期間會為3名未滿20歲、承認爆炸罪的被告索取教導所報告，所有被告須還押。

6名認罪被告是女生郭文希（20歲）、男生何裕泓（19歲）、男生歐文（21歲）、姓陳男生（17歲）、姓羅男生（17歲）及女生蘇穎貞（19歲）。何裕泓承認2021年4月1日至7月5日在港組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，其餘被告則承認在同一時段，一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸。同一事件中，23歲男生張昊揚上月亦被起訴相同罪名。

同意案情指何裕泓是本案主腦之一，他在Telegram自稱「連儂哥」。何邀請其他被告加入行動，計劃用TATP炸藥攻擊政府設施，目標包括觀塘及屯門裁判法院。何指計劃目的是「做一件大事」，表達對政府不滿，喚醒港人抗爭意識。他們租用彌敦道一間旅館作為製造炸彈的場所。

叫人去引爆 自己準備遠走 同時間，何裕泓聯絡他的中學科學教師，問對方如何製造TATP炸彈及如何儲存高濃度雙氧水；又透露放炸彈後會離開香港前往台灣。各被告一起開會討論如何執行計劃，亦到法院等目標放炸彈地點拍照。何計劃叫姓陳男生放炸彈到觀塘法院，之後再用電話引爆。若未能成功，則叫姓羅男生去引爆炸彈：「做大事一定會有人犧牲，污糟嘢總要有人做。」

執法人員在旅館搜到屬於何裕泓的筆記，內容寫着計劃目標「破壞香港之穩定結構」、「嘗試引發骨牌效應」，至於具體步驟則包括制訂大綱、尋找參與者，之後正式行動，事後製造輿論，「形象化當次活動的行為及象徵意義」、「將社運提升至革命層面」。筆記內亦列出不同與炸藥相關資料，包括TATP、沙爾丁爆炸效應。警誡下姓陳男生表示：「係連儂哥叫我準備喺今年7月10號至20號，放啲炸彈喺觀塘法院正門。我完全無收過錢，只係信錯咗佢。」案件編號：HCCC 103, 104/2022