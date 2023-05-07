疫情礙母乳教育 刻下應加強推廣

【記者梁愚瀚報道】政府2020年落實將法定產假由10星期延長至14星期，在5天法定侍產假的配合下，父母有更充足時間照顧初生嬰兒，尤其若以母乳餵哺，媽媽便有更充足時間給予寶寶最佳營養。惟愛嬰醫院香港協會委員會副主席林志愛表示，受疫情期間的防疫措施所限，公立醫院的母乳教育工作的確受影響。

她解釋，由於未能進行面授講座及對準父母進行指導，只能依靠網上視頻或視像分享；再加上疫情影響不少媽媽對餵哺的憂慮，協會擔心影響整體餵哺情況，惟林指出，受惠法定產假延長至14星期，加上侍產假配合，現時是適當時間加大力度重新規劃母乳餵哺推廣工作。她指出，其中一項主要工作是為準媽媽及剛分娩媽媽提供更主動正面的母乳餵哺資訊，將有助他們篩選及排除母乳及配方奶粉的疑惑。

議員陳凱欣亦認同社會復常，應重啟母乳推廣工作，除政府相關部門「軟性」的分享母乳餵哺成功例子，在現時人才短缺的時刻，企業更應珍惜在職女性員工對家庭及公司的付出。陳又指，事實上若公司在設施上配合，員工在舒適及私隱受保障下集乳約只需45分鐘，但此舉將可加強員工對公司的歸屬感，帶來雙贏好處。她們同時指出，刻下要透過宣傳帶動社會整體關注母乳餵哺為各方面帶來的裨益，較以硬指標措施要求處所提供育嬰設施為佳，更期望藉此凝聚良好氣氛，有望在各項配套下提升本港生育率情況。