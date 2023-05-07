法例落後 港商場育嬰室質素參差

【記者吳天悅報道】不少商場雖設有育嬰室，卻僅屬發展商的商業決定，主因並沒有相關法例規定私人商業處所須設有育嬰空間，屋宇署僅以指引形式為業界提供作業備考。雖然如此，港媽指坊間有手機應用程式，可輕易找到鄰近有育嬰室的商場，惟設備及管理甚參差。有家長反映，商場有否育嬰室會影響他們的出行意欲；有遊客則認為本港育嬰設施不足。

記者一連兩周到位於觀塘及尖沙咀的商場進行實地視察，其中觀塘一商場設有兩個育嬰室，內各有一間獨立哺乳房，惟房內空間較細，假日期間或會出現多人排隊的情況。另一個尖沙咀商場同設兩間育嬰室，配有冷熱水機及暖奶器等設施，惟因室內裝修以黑金做主色，加上燈光較為暗淡，整體環境昏暗。

數量本已不夠 更遭惡意霸佔 家長梁太認為，本港大部分商場的育嬰設施並不足夠，並稱曾遇過有人惡意霸佔設施，試過等逾半小時，「敲極門都無反應」，最後需找商場保安員協助。她建議每個商場應至少提供3個育嬰室，並應設立計時裝置，規管使用時間，防範他人濫用空間。

而為確保育嬰設施能得以善用，有位處尖沙咀遊客區的購物商場，於育嬰室內安排駐場清潔工人，為有需要的父母提供協助，同時「把關」趕走閒雜人等。不過，有旅客反映並非每個商場都有此等「服務」。來自深圳的遊客吳先生表示，訪港幾日都只能在廁所為兒子更換尿片，因不是每個商場都設有育嬰室，而其指示牌亦不夠清晰。他認為對比內地的大型商場，每層都設有育嬰空間及提供冷熱水供應，應屬「基本」。