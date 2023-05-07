殘廁充當哺乳室 雙職媽泵奶委屈

為份工啞忍 僱主或違性別歧視例 母親節將至，作為母親都希望餵哺最有營養及天然的母乳予寶寶，惟不少雙職港媽大吐苦水，在設有育嬰空間的商場經常遇惡意霸佔設施，厚顏要保安員驅趕才肯離開；港府早年雖鼓勵私人企業，為員工提供母乳餵哺友善工作間，結果有港媽產假後復工卻換來羞辱，公司在殘廁貼上「Mothers Room」當育嬰空間，讓其在「高菌」環境下泵奶，令她大感委屈，覺得不被尊重。有議員直指僱主的安排，有機會已牴觸《性別歧視條例》，呼籲母乳媽媽作出投訴。

「同喺廁所煮飯無分別」 雙職家長不易做，要同時兼顧家庭及工作，更何況剛生產後復工的女性僱員，如正為初生子女餵哺母乳，若公司環境未能配合，難以為子女提供最佳營養。就此港府現時正推出「家庭友善僱傭措施」指引，鼓勵企業採納友善家庭政策，包括在辦公室設立哺乳間以支援需要哺乳的婦女，但並無詳細建議，全靠企業自行人性化處理。

現職傢俬公司的在職媽媽Amy（化名）表示，產後回歸職場發現，公司並無在辦公室內設立獨立哺乳間，僅在同層殘疾人士廁所貼上「Mothers Room」當作哺乳室，正餵哺母乳的員工要在殘廁內泵奶。Amy直言難以接受，直言：「同喺廁所炒餸煮飯畀屋企人食無分別！」她曾向僱主反映希望有獨立衞生的母嬰空間，惟卻遭公司來回推託，即使她表明願意自掏荷包，於辦公室房間設置窗簾分隔空間亦一併被拒。

Amy指網上媽媽群組「苦主」都曾抱怨指，私人企業對家庭友善工作環境的定義模糊，不少在職家長為求「保住份工」，只能默忍不出聲，亦深知「反對無效」。她寄語考慮母乳餵哺的在職婦女，在返回工作崗位前應先了解清楚公司的育嬰設施，為平衡工作及家庭做足身心準備。

完善政策 港府責無旁貸 立法會議員陳凱欣直斥，Amy僱主的安排已有機會牴觸早年經已修訂的《性別歧視條例》，涉及禁止歧視和騷擾餵哺母乳的女性的條文，員工已可就僱主的安排向有關部門作出投訴。現時本港已復常，政府應重新查視相關政策的推廣工作，惟與以往「硬繃繃」的宣傳，建議政府與時並進，多舉辦分享會，由母乳餵哺媽媽現身說法分享經驗；為鼓勵私人企業為員工提供舒適集乳空間，建議政府或機構舉辦嘉許禮，如同「義工獎」般，正面鼓勵塑造良好企業形象，亦令僱員對公司更有歸屬感。記者吳天悅、梁愚瀚