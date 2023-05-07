港航往東京班機遇強風 改飛名古屋滯留逾3小時

【本報訊】香港航空昨日一班原定由本港飛往東京成田機場的航班，兩度嘗試降落失敗，轉飛名古屋後卻滯留超過3小時仍未能起飛。香港航空表示，由香港前往東京的航班HX608在到達東京上空時，因風勢太強而未能降落，為確保乘客安全，航班決定改飛名古屋補充燃油再啟程往東京；另因有乘客不適，需安排乘客於名古屋落機及卸載行李。航班其後再次前往東京，於香港時間晚上8時39分降落，該公司向受影響乘客致歉。