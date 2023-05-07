電車車身設計比賽 中學生奪冠 籲大眾支持器官捐贈

【本報訊】本港每天等候器官移植的病患者超過2,000人。香港器官移植基金會昨日假聖巴拿巴會之家禮堂舉行《器官捐贈‧從你我出發》電車車身設計比賽頒獎典禮，希望鼓勵中學生透過電車車身設計，加深對器官捐贈的了解，同時以作品呼籲大眾支持器官捐贈。在超過600份參賽作品中，聖傑靈女子中學的吳紀妍同學脫穎而出，奪得冠軍。冠軍作品已製作成宣傳電車，在未來一個月於香港街道上行走。

積極推動教育活動 香港器官移植基金會主席何繼良醫生表示，多年來香港捐贈率仍然偏低，因此必須運用多元手法，將訊息融入大眾生活之中。何希望以富有香港特色的電車作宣傳，希望能夠喚起大眾對器官捐贈的關注。

何深信透過設計的過程，能夠啟發同學對器官捐贈的反思，讓他們明白相關議題的重要性。何繼良又指，基金會將繼續積極推動教育及推廣活動，希望提升公眾，特別是年輕一代，對器官捐贈的認識和關注，讓他們及早建立正確的價值觀和器官捐贈文化。