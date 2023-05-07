何東夫人醫局生態研習中心開幕 展開活化歷史計劃 盼非牟利機構參與
【本報訊】位於上水古洞的何東夫人醫局生態研習中心昨日終於開幕，何東夫人醫局屬第4期活化歷史建築伙伴計劃的項目之一，由嗇色園獲選，舉辦生態研習中心。發展局局長甯漢豪在開幕儀式致詞時稱，項目為本港提供深度旅遊地點；而第5期及第6期活化歷史建築伙伴計劃的各個項目亦正進行設計及工程發展，期望有更多非牟利機構參與。
設生態顯像館及書房
甯漢豪表示，項目為香港帶來新氣象，前期計劃項目獲亞太區文化遺產保護獎卓越獎項，為本港活化保育工作帶來鼓勵及肯定。
活化後的何東夫人醫局生態研習中心，主樓會用作生態展覽區，設有生態顯像館、實驗室及生態書房。
而生態顯像館設有大型屏幕，投射出生態影像及介紹本地生物多樣性的現況。實驗室設有顯微鏡及其他儀器，讓參觀人士進行簡單實驗。生態書房則展示本地物種照片、標本、手繪圖及參考書等。戶外地方亦會建為農業縮影區，設有生態池、中藥園圃及稻米田等，供學生生態考察。
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