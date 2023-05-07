何東夫人醫局生態研習中心開幕 展開活化歷史計劃 盼非牟利機構參與

【本報訊】位於上水古洞的何東夫人醫局生態研習中心昨日終於開幕，何東夫人醫局屬第4期活化歷史建築伙伴計劃的項目之一，由嗇色園獲選，舉辦生態研習中心。發展局局長甯漢豪在開幕儀式致詞時稱，項目為本港提供深度旅遊地點；而第5期及第6期活化歷史建築伙伴計劃的各個項目亦正進行設計及工程發展，期望有更多非牟利機構參與。