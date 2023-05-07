申請港車北上慎防被騙 留意內地電子牌證有效期

【本報訊】「港車北上」計劃即將於下月1日起開始接受的香港私家車車主申請。運輸及物流局局長林世雄昨日在網誌分享申請「貼士」，提醒首次申請港車北上的人士應特別留意內地發出的臨時入境機動車牌（內地電子牌證）的有效期；又指需留意由運輸署發出的「封閉道路通行許可證」必須與內地電子牌證的有效期一致。

合資格香港私家車車主將可由7月起經大橋多次往來粵港，獲批車輛每次連續停留不超過30天，每年在內地累計停留不得超過180天。林世雄提醒香港車主，內地電子牌證的有效期最長不得超過一年，而這有效期必須與「機動車交通事故責任強制保險」（交強險）或「等效先認」保險的有效期是一致的。申請者應考慮往返廣東的頻率、時間及相關保險費用，再決定內地電子牌證的有效期長短。

林又指，申請人在申請過程中，必須到「內地信息管理服務系統」上載交強險或「等效先認」保險憑證，亦會收到內地當局直接向申請人發出內地電子牌證，為免被不法分子有機可乘，申請者必須透過運輸署的指定網站查詢申請情況，並經這個平台連結至內地相關網上申請平台完成所需申請手續。