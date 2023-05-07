東鐵月台閘門 馬場即裝即用

13站陸續增設 耗資5.1億 料2025年竣工 港鐵東鐵綫大部分車站月台未有裝設自動閘門，不時發生有乘客進入路軌或跳軌等事故。港鐵昨日表示，耗資逾5億元的東鐵綫自動月台閘門安裝工程，已率先於馬場站展開；並將於稍後在東鐵綫餘下車站合共35個月台陸續安裝，工程預計2025年底完成。

東鐵綫現時16個車站，僅紅磡、會展及金鐘站的新月台設有閘門。港鐵過境鐵路總管張志強表示，相關工程涉及13個車站合共35個月台，需要安裝的閘門總數近1,600對，總長度約8,000米，預料每個月需要安裝45對閘門。其中首批自動月台閘門安裝工程，於上周二（2日）在馬場站展開，並將實施「即裝即用」，閘門完成安裝後若通過測試，翌日即可投入服務。該站現時已安裝兩對閘門，將會於今日啟用。

閘門由內地生產 港鐵表示，本月底會在大埔墟站開展安裝閘門工程，並計劃在明年起陸續拓展至落馬洲、上水、沙田及大圍站，餘下車站的工程亦會相繼展開，整體工程預計於2025年底完成。

港鐵機電工程建造總經理梁志添指，整個工程耗資約5.1億元，而相關閘門由內地生產。他表示，由於東鐵綫建設初期並無考慮安裝閘門，故今次工程難度艱巨，需先為月台進行加固。他指每對閘門重約半噸，每個月台約需安裝45對閘門，故月台需額外增加承重約20噸。而為確保日間列車服務不會受影響，有關工程只能在晚間非行車時間，俗稱「黃金兩小時」的凌晨2時至4時進行。

須遵守環保條例 其中，因大部分需要安裝自動閘門的月台為露天開放式，港鐵指工程團隊必須要嚴格遵守相關環保條例，包括在夜間工作時的音量控制等，故同一車站每星期只能安排最多兩至3晚進行閘門安裝，每個月台的安裝工程平均需要約3至6個月才可完成。

對於選擇馬場站作為首個安裝閘門工程的車站，梁志添指安裝閘門的次序基於3項條件，包括毋須調整停車點位置、月台較直少彎位等。

而馬場站符合上述條件，且只在賽馬日運作，更容易予工程人員進行安裝工作。