酒吧食肆吸水煙 19人收告票

【本報訊】衞生署控煙酒辦公室與聯執部門前晚在尖沙咀採取聯合行動，加強打擊在禁煙區非法吸用水煙活動。執法人員於行動中在5間酒吧、食肆，向非法吸食水煙的人士發出19張定額罰款通知書。控煙酒辦的調查仍在進行中，並會考慮檢控涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》和《刑事訴訟程序條例》協助及教唆吸煙罪行的酒吧、食肆經營者。

4月起發27張告票 控煙酒辦於4月開始進行連串行動，打擊在酒吧、食肆非法吸食水煙行為。控煙酒辦人員到訪百多間位於中環、尖沙咀及旺角的酒吧、食肆，宣傳遵守相關禁煙規定。隨後，控煙酒辦進行針對性巡查及執法行動，連同前晚的行動，發出27張定額罰款通知書予在8間酒吧、食肆室內吸用水煙的違法人士。控煙酒辦亦會根據《刑事訴訟程序條例》，檢控協助及教唆吸煙罪行的涉事酒吧、食肆經營者及其員工。

《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）吸煙，任何人於法定禁煙區吸煙即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何煙草產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對銷售和推廣煙草產品的限制。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。