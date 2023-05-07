紅會帶學生參觀實驗室 鼓勵捐血

【本報訊】香港紅十字會輸血服務中心昨邀請民政及青年事務局「YDC青年大使」到訪參與「捐血見學團」，除參觀中央血庫各個實驗室及了解中心的運作外，青年大使更積極響應近日中心發出的捐血呼籲，在血庫存量下降至極低水平之際，身體力行前來捐血。

中心在2022-23學年首推「捐血見學團」，透過參觀不同的血液實驗室，讓學生了解血庫運作及血液安全的重要性。中心鼓勵學界團體申請參觀，讓學生獲得課堂以外的學習體驗，通過捐血教育，建立正面的價值觀，促進全人發展。中心又推出校園捐血活動限定「青少年捐血獎章」，凡於26歲前捐血3次，即可於校園捐血活動中獲頒贈獎章一枚，以鼓勵更多青少年成為恒常捐血者。

訪逾180間中學 收集5500包血 除了復辦中學校園流動捐血活動外，更聯同10間大學開展「大學捐血馬拉松」，在各大學校園舉辦捐血及推廣活動。於2022至23學年，中心到訪逾180間中學，收集超過5,500包血液，更招募超過4,000位首次捐血者；而在大學方面，中心籌辦了90場校園捐血活動，合共收集超過3,300包血液，成功招募近2,000名首次捐血者。

紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生感謝學界支持，致使學界捐血數字終能於疫情時的低位反彈，逐漸回復到從前的水平。他說，捐血救人是一場無可退讓的馬拉松。這場救人長跑並不能單靠一人完成，接力和傳承尤其重要，中心一直非常重視對青年的捐血教育工作，務求將捐血救人種子深栽他們心內，茁壯成長，散布社區。