團體設非牟利診所 中西結合助基層

【本報訊】人口老化帶來的醫療需求增加。香港中華基督教青年會成立首間非牟利診所──基佑綜合醫務中心，以病歷互通的中西結合治療為理念，為社會大眾提供優質基層醫療服務，該中心於昨日正式開幕。

互通病歷 制訂醫治方案

基佑綜合醫務中心位於彌敦道523號禮基大廈地下，連同一樓至三樓的服務點組成中西綜合醫務及專職醫療中心。位於地下的基佑綜合醫務中心提供中西醫全科門診服務、各項身體檢查、疫苗注射和專科轉介服務。在病人同意的情況下，中西醫會互通病歷，發揮雙方的治療優勢，為病人制訂針對性的治療方案，當中七大中西醫協作的治療計劃包括精神情志、糖尿肥胖、癌症支援、婦女更年期、新冠流感、皮膚問題及痛症。