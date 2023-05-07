港消防涉性侵 仍遭日方拘留 友人爆料：疑嫖資問題惹糾紛

【本報訊】消防隊長與妻子到日本旅遊，獨自外出時，途中向20多歲的日本女性搭訕，邀請對方帶他到拉麵店，期間把對方拖進男廁，做出摸胸等猥褻行為，遭當地警方以涉嫌「強制性交罪」被扣查。據悉，消防隊長仍被日方拘留，視乎他可否與女事主和解，若成功和解，刑責未必會太重。

涉事男子王耀德30歲，就其涉及性侵一事，近日有自稱是他的中學同學表示，以其性格及為人分析，認為王男不會做出越軌行為，對事件感愕然，並推測他是否在日本與從事性工作的女子交易時，因言語不通、嫖資等問題惹起糾紛，最終身陷囹圄。該名中學同學更透露：「王耀德喺中學好出名，係校內風頭躉」，老師對其十分欣賞，同時他性格外向，又喜好戶外活動，身兼校內籃球隊隊長，有不少女同學是其球迷，並鍾情於他。

妻避見親友 情緒陷困 據了解，王耀德與任職空姐的太太青梅竹馬，相識逾十年，近年結束愛情長跑拉埋天窗，惟因疫情以致度蜜月擱置，到近日才到日本鎌倉一帶觀光兼補度蜜月。友人又形容王太「美麗又溫柔」，親友相當喜歡與她相處，不少人更認為她是事件中的最大受害者。兩人識於微時，到王男考到消防隊長，以為可「捱出頭」，結果男方如今前途盡毀。王太現時失去聯絡，避見親友，相信流言蜚語已對女方造成很大困擾，「離婚又畀人話，唔離又畀人話」，進退兩難。