疑兇死亡地點 毗鄰自殺森林

【本報訊】葵芳閣第3座早前發生恐怖命案，兇徒潛逃日本。近日，日本警方於山梨縣郊區發現一具男屍，為被追緝的疑兇。據了解，疑兇自殺的地點鄰近有「自殺森林」之稱的日本富士山青木原樹海，早前有傳媒曾深入該地拍攝，可見該地氣氛陰森恐怖、寒氣逼人，自殺率高居不下，不少更為外地人。當地政府過去多年一直有採取不同措施，以防止有人到該地自殺。

氣氛陰森恐怖 青木原樹海位處富士山西北側山麓，有樹海之稱，因樹木生長茂盛、高大雄偉，貌似樹海；附近亦有露營營地及散步道等遠足設施，是山梨縣有名的觀光景點。

不過，日本作家松本清張所著《波之塔》一書，內容提及於青木原樹海的自殺情節，加上媒體渲染，令氣氛陰森恐怖的青木原樹海成為日本「自殺森林」。雖然日本政府並未公布於青木原樹海發現的死者數目，惟根據山梨縣政府的文件所指，山梨縣於2007至2011年的自殺率「冠」絕全國，尤其有不少外地人到青木原樹海自殺，佔山梨縣自殺死亡人數30.1%，推高該縣自殺率。

當地政府多年來一直採取不少措施阻止自殺事件，包括設保安人員巡視、舉行有關防止自殺的講座等。而近期亦有網民於社交平台分享，於「自殺森林」發現「飛機杯」，原來是有心人希望藉幽默感擊退企圖自殺人士，更標明「使用後到城市再買一個新的放回原位」。