葵芳閣爆竊命案 潛日疑犯自殺亡

搜掠13萬財物殺戶主 手機留畏罪遺書 今年3月中旬在葵芳發生的殘暴謀殺案，63歲婦人梁雪卿懷疑撞破竊賊入屋，慘遭對方猛揮鐵筆扑斃。疑兇犯案後迅速潛逃日本，香港調查人員「鞭長莫及」，只能尋求當地執法部門協助緝兇。至上月初始獲回音，得悉日本山梨縣郊區發現一具男屍，其手機內遺書聲稱「畏罪自殺」，懷疑死者正是藏匿多時的疑兇。後經指紋比對，最後證實遺體指紋與疑兇入境日本的紀錄一致，從而確定其身份。

涉嫌謀財害命的疑兇姓伍（25歲），洋名Derek。今年3月14日，有人懷疑盜用梁婦的後備鎖匙，潛入葵義路15號葵芳閣一單位搜掠，期間被歸家的梁婦撞破，有人見東窗事發遂「惡向膽邊生」，揮動鐵筆兜頭猛扑，最後把她重擊致死，並且擸走約值13萬元的財物逃去。執法部門當晚鎖定疑兇身份，惟Derek已搶先一步，於當日下午在香港國際機場離境飛赴日本。

調查人員與疑兇失諸交臂，除了在本港設法重組案情，同時向日本執法部門提供案件資料，冀對方能盡力協助緝捕疑兇。至4月6日，本地執法部門接獲日本當局通知，表示於當日下午在山梨縣郊區尋獲一具男屍，懷疑是案中被通緝人士，在其手機內亦發現一封遺書，內容大致聲稱因畏罪而自尋短見。

比對入境指紋 辨認身份 據了解，調查人員一直設法核實死者身份，礙於疑兇家人拒絕合作，對查證工作構成一定困難。由於旅客入境日本時必須讓當局採集指紋，有關部門遂透過比對遺體及疑兇留下的指紋紀錄，最近才證實兩者一致，而遺體將會轉交其親屬處理。本港入境處回覆傳媒表示，就一名香港居民於日本自殺一事，該處接獲一宗求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐日本國大使館了解情況和跟進事主，並按家屬意願提供可行協助。

賭波欠債 偷癌父救命錢 消息指出，Derek在中學時代為人正面，是典型的「乖學生」，其後疑因未能升讀心儀大學而受挫，導致畢業後性情大變。2017年，他被指開始沉迷賭波，並且欠下20多萬元賭債，期間更被指偷去罹患癌症父親治病的「救命錢」，而遭家人逐出家門。另一方面，他不時向昔日中學同窗借錢及借宿，更因有借不還而被疏遠。2019年，Derek被指曾活躍於反對修訂《逃犯條例》的示威活動，並從網上社交媒體認識死者鄰居的女兒，對方其後收留他暫避債主風頭，多年來讓他「白食白住」，詎料懷疑因此養奸為患。

疑兇年紀輕輕便走上歪路，懷疑鑄成大錯後以自殺告終，葵芳閣業主立案法團主席劉啟安不但對此頗為不齒，更形容以自殺解決問題是懦弱行為，勸喻年輕人不要因一時貪念作出愚蠢行為。他又祝願死者安息，葵芳閣居民早日平復心情。