中學文憑試地理科開考 26確診生赴指定試場

【本報訊】衞生防護中心由今年1月底起不再透過新聞稿公布每日新增個案，改於政府疫情專題網站每日更新數據。據專題網站顯示，本港昨新增431宗化驗所確診核酸檢測個案；另新增8宗經初步分析與新冠病毒有關的死亡個案。

由1月30日起計算，至今共累計251宗死亡個案；化驗所核酸檢測確診數字共有17,469宗。網站提醒，上述核酸檢測數字不代表全港所有個案，而死亡數字亦只涵蓋在首次確診後28日內死亡，並死因經初步分析後可能與新冠有關的個案。

另外，中學文憑試（DSE）地理科昨日開考，香港考試及評核局表示，共有26名確診考生在指定試場應考，當中4名考生於昨日早上聯絡考評局申請，並獲安排到指定試場應考。

共約7600人報考 考評局表示，地理科考試約有7,600名考生報考，合共設有90個禮堂試場，以及222個專為特殊教育需要考生而設的特別試場。而確診新冠的考生需到位於新蒲崗的文理書院（九龍）前校舍的指定試場應考。