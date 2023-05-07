新冠潛迹流感未息 須防病魔伺機反擊

世衞解除緊急狀態 新冠病毒肆虐全球約3年，世界衞生組織終於宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」。雖然世衞解除緊急狀態，但專家指新冠仍有潛在風險，加上流感未息，須防病魔伺機反擊。本港政府專家顧問警告，另一場疫症大流行肯定會再出現，來自動物宿主，因此必須禁售野生動物，亦希望市民仍然要對傳染病保持警惕。有內地專家則稱，世衞的決定不意味新冠病毒流行結束，要繼續做好監測預警，掌握疫情流行趨勢。

政府專家顧問袁國勇認為，必須保護動物的自然棲息地，並要準備好應對疫症的系統、基礎設施及軟件，以減少下次疫情的死亡率、發病率以及對社會經濟造成的困難。他說：「港人須銘記新冠疫情的教訓，全面檢討應對措施，對準備應對下次疫症、提升公眾信任以及更好管治都至關重要。」另外，政府專家顧問劉宇隆則稱，解除緊急狀態是一個里程碑，值得慶幸，但不可以完全鬆懈，仍需觀察新冠病毒會否如同流感一樣，出現季節性爆發。

港府：會調整疫情措施及安排 另一政府專家顧問孔繁毅表示，香港大學針對Omicron的「滅活疫苗」經已完成臨床實驗，但研究報告尚未公布，期望下半年疫苗可面世。而近期有兒童感染流感後情況危殆，孔繁毅認為，兒童出現的多系統炎症，情況會較成人嚴重。

港府表示將參考世衞對疫情的最新意見，評估本地情況和風險及病毒變種情況，檢視疫情防控應變級別，並相應調整餘下與疫情相關的措施及安排，會適時公布。港府引述世衞稱，病毒大流行仍持續，本港感染個案近日持續上升，政府會繼續密切監察新冠病毒變種情況及風險，重點保護高危群組，留意世衞的最新評估。

持續監測新變種病毒株危機 內地方面，中國疾控中心公布在廣東省的研究結果顯示，在首次感染新冠Omicron變種株6個多月後，再次感染新冠病毒的機率明顯增加，94.2%再感染病例有症狀，但只有7.7%需醫療干預，沒發現危重病例。至少在未來3個月內，Omicron變種株在廣東引發大規模疫情的可能性相對較低，但仍需監測新出現的變種株，進行基於人群的常規抗體水平調查。

國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年認為，世衞的決定不意味對新冠疫情放任不管，仍要堅持有效地監測新冠病毒變種情況和疫情的發生發展情況；對高危人群和重點人群繼續加強疫苗接種；以及繼續強化臨床救治能力，特別是重症。

中國疾控應急中心副主任施國慶也認為要繼續做好防疫工作，透過多渠道監測預警體系，在城市社區、哨點醫院、重點場所及城市污水等監測，不斷觀察疫情變化，及時做好風險研判，如發現聚集性疫情，立刻啟動現場調查。