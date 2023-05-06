劏房家庭壓力大 孤寒掌櫃詐唔知

香港表面繁華，實則萬家燈火下，住着一群收入低微、生活困苦嘅低下階層，社會叫佢哋做「N無人士」；「N無」係指佢哋因唔同原因而未能享用各種社會福利，當中包括政府對基層嘅援助，以及由公共機構喺經濟環境差時推出嘅為民紓困措施。

嗱！舉個例子，因輪候公屋需時極長，喺未「上樓」前，佢哋只能以高價租住「屈室求存」嘅劏房，佢哋唔係戶主，每當政府宣布寬減差餉或電費補貼等，都未能享用呢啲紓困措施。或者你會問：不是有《業主與租客（綜合）條例》保護佢哋應有嘅權益咩？稍留意本報新聞及評論，都知係有姿勢冇實際，根本係無牙老虎，幫唔到劏房租戶！是以關注基層住屋聯席尋日請願，要求當局重推「N無津貼」、落實「夏季能源補貼」及設立「劏房戶支援社工隊」等，以針對援助非公屋非綜援家庭需要。

政府施政，除咗要公平公正，仲要去民之患、解民之憂，否則無論如何談不上執政為民！依家聯席提出嘅，正正係要政府付出實際行動去改善基層生活。聯席指出，政府早前表示無意再次推出「N無津貼」，改以「現金津貼試行計劃」作為替代方案，然而「魔鬼藏在細節裏」。翻查立法會資料，兩項津貼計劃相差近5萬宗申請，推斷原因唔係呢啲基層忽然飛黃騰達或者中咗六合彩頭獎，而係與申請條件不同有關，以致有個別家庭未能受惠，好似「非長者一人公屋申請家庭」、「未有申請公屋但現時居於劏房嘅市民」等，故希望政府考慮重推「N無津貼」，紓緩呢班冇受惠家庭嘅經濟壓力。

此外，過去調查發現，呢批基層近八成受訪者喺炎夏會增加用水量，另高達九成半受訪者會用多咗電力。香港夏季熱得交關，「酷熱天氣警告」又特別多，呢，馬會都落實6、7月復辦黃昏賽，恐人馬中暑！試諗吓住喺如蒸籠嘅劏房，喺夏天盛暑唔開冷氣頂得住嗎？是以聯席希望政府能為基層市民提供「夏季能源補貼」，1人家庭300蚊、2人家庭500蚊、3人家庭或以上則700蚊，於每年6月至9月份，每月直接向租戶發放，以減輕劏房住戶能源支出壓力！劏房戶夏天面對「蒸籠」嘅辛酸，功夫茶真心希望官僚正視！千祈唔好自己坐喺空調辦公空，溫度有時甚至低到要披多件外套，下午茶時間歎件三文治，高樓對海，笑吟「人皆苦炎熱，我愛夏日長」！

嗱！講到尾，安民之道在察其疾苦並為之減壓，聯席建議社署撥款設立「劏房戶支援社工隊」，透過專責社工跟進，一定會較直接解決劏房戶嘅突發事件和種種日常生活壓力，呢啲錢用得其所未必差得過花喺區議會身上。香港之所以成為悲情城市，好大程度係孤寒掌櫃側側膊！