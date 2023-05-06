澳門罪案纍纍 旅客人心惶惶

今個五一黃金周，澳門市面熱火朝天，到處都是遊客，人頭湧湧。然而，福兮禍所伏，風光背後並不如肉眼所見的美好，反而放眼盡是治安敗壞，罪案叢生。今年僅過了4個多月，澳門已發生多宗驚世命案，而且大都發生在五星級酒店，最新一宗更涉及「換錢黨」謀財害命。至於打鬥、販毒、性侵更是輪番上演，令人震驚。好一個東方賭城，儼然淪為東方罪惡之城！

謀財害命 倒斃酒店 都說繁華如浮雲，黃金周看似遍地黃金，但眼見未為真。一名年約27歲的內地男子本周四被揭發倒斃於知名的巴黎人酒店客房內，頭部有裂傷，頸及手有瘀傷，已出現屍斑。執法部門循兇殺案調查，相信死者為「換錢黨」成員，不排除非法兌換外幣引發糾紛，慘遭殺害，並鎖定一名涉案同房內地男子。他作案後將死者財物和現金帶走，迅即逃回內地。與內地緊急聯絡後，當地部門於同日深夜將疑犯逮捕歸案。

一節見則百節知。這宗怵目驚心的兇殺案，不僅涉及謀財害命，更反映賭業隨通關復甦後，相關罪案死灰復燃，甚至愈演愈烈。所謂你有張良計，我有過牆梯。地下「換錢黨」猖獗，足證不管中央政府如何出手打擊、如何阻止資金外流，不法集團一樣有辦法鑽空子。這宗命案只是冰山一角，背後還有多少「換錢黨」活躍於中澳兩地，不問可知。

更不必說，當地近期多宗恐怖命案皆發生在收費高昂的度假酒店內，例如上月26日，一名港男被發現倒斃在上葡京酒店房間，被發現時已死去多時，儘管當局認為不涉刑事，但死因仍在調查；又如一名內地男子，今年元旦在路氹一酒店客房浴缸割脈放血自殺，死狀可怖。至於一名內地妓女今年3月被發現爆頭伏屍澳門一賓館，同樣令人猶有餘悸。

這些案件都發生於疫情回落、全面通關之後，作案地點都是旅客必然入住的酒店或賓館，部分更是收費不菲的國際性五星級大酒店，如果說這樣也對澳門旅遊業沒有影響，對澳門形象絲毫無損，三歲小孩也不信。相反，遊客必然心有戚戚然，擔心花大錢入住的是大吉利是的「凶房」，甚至對澳門旅遊卻步。可以毫不誇張的說，當地治安不靖，賭業復甦連帶罪案飆升，已是不爭的事實，絕非當地政府一味唱好便能粉飾太平。

眼下還有另一例證。網上前陣子熱傳一段「內地旅客賭場大格鬥」影片，十多名內地男女在澳門賭場一言不合扭打一團，期間更有人擸起椅子狂砸對方，場面極之暴力。

最令人質疑的是，賭場內固然沒有保安上前阻止，當地警方更在事發3日後始悉數將所有涉事男女拘捕。有圖有片卻破案效率低下，難怪當地市民也質疑，若非影片在網絡造成轟動，臭名遠播，當地執法部門不得不重視，事件隨時不了了之。

亂象不絕 打擊旅業 事實上，澳門一向黑幫橫行，黃賭毒猖獗，回歸前後一段頗長時期，街頭打鬥、仇殺等嚴重罪行屢見不鮮，直到中央介入整頓賭業，引入競爭，治安才漸告好轉。可惜一法立一弊生，賭業發展雖然系統化，但新興罪案同樣應運而生，不僅成為內地貪官污吏的「洗錢勝地」，換錢黨、借錢黨等等更是禁之不絕，衍生的謀財害命案件此起彼伏，對高度依賴旅遊業維生的澳門孰好孰壞，不問可知。

難為澳門當局沾沾自喜，聲稱五一黃金周假期訪澳旅客接近50萬人次，較預期為佳，首3日假期人流火爆，整體酒店入住率高云云。殊不知酒店入住率高之餘，罪案率同樣高，賭場更上演全武行，令人嘆為觀止，真不知何喜之有。

倘當局的管治水平不提升，不肯痛定思痛搞好治安，難保更匪夷所思、更兇殘暴戾的案件陸續有來。

說來實在唏噓，花開兩朵，各表一枝。港澳兩個特區同樣受盡中央厚愛，同樣被寄以厚望，理應是國家的驕傲。可惜港人治港、澳人治澳同樣千瘡百孔，亂象不絕，堪稱各有各衰。儘管澳門沒有香港的「人心不回歸」問題，但治安每況愈下，賭業亦無復當年勇，對經濟打擊極大。澳門未來前路如何走下去，只能拭目以待。