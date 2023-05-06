冰鑑春秋：台海危機五國背刺？

據媒體報道，美國眾議院進行兵棋推演，在36種想定的情況中，美軍全都無法阻止解放軍登陸台灣，其中更出現美軍一周內超過20,000人傷亡的悲慘狀況，讓老美眾議員們面面相覷、難以置信。與此同時，卻有台灣媒體引述俄羅斯媒體的「善意提醒」，表示一旦解放軍攻台，可能有5個鄰國會對中國展開偷襲，要中國趁早防範因應，甚至直接點名這5個國家就是印度、日本、菲律賓、南韓與越南。

雖然我用盡所有關鍵字，在網絡上都查不到英文媒體對相關報道的轉述，而據我對該台灣媒體的了解，該媒體應該沒有通曉俄文的編輯。不過就讓我們假設這是真的，分析看看可能性到底有多高。

首先，印度和中國隔着喜馬拉雅山脈，兩國均有重兵駐紮把守，要說印度會趁機大規模進襲並取得戰果，可信度其實很低，更別提印度一旁還有巴基斯坦虎視眈眈，偷襲中國，印度還得小心反遭「巴鐵」背刺。菲律賓根本拿不出上得了枱面的軍隊，越南在正要藉中國發展經濟的時候去捋虎鬚，幫助昔日敵人來讓自己兵連禍結？我實在看不出這個算盤是怎麼打的？至於日韓，雖然在老美逼迫下確實可能出兵，但先得提防北韓的反應，而且一定是隨附於美軍之後；可是美國自己的兵推顯示傷亡如此慘重，且兩個核武大國直接交鋒，美國自己都承認可能會引發第三次世界大戰，既然美國在烏克蘭不敢出兵，又豈會為了台灣出兵呢？

如此簡單的推論，俄羅斯媒體會想不到嗎？我實在很難相信，反倒是這個「提醒」，像極了自李登輝時代以來，台灣網絡上一直YY的「七塊論」、「八國聯軍」等異想天開，讓大家笑笑提神醒腦，大概就是唯一一個功用吧。