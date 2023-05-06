仁文仁心：怒髮衝冠 滿江感嘆

若問大家今年香港賀歲片最賣座是哪一套，相信很多人都答出是一套法庭片，但問到內地今年最賣座的賀歲片，相信不少香港人都毫無頭緒，最神奇是這部電影票房45億元人民幣，在港上映卻無聲無息落畫。這部電影集合中國頂尖大導演和當時得令的賣座小生及實力派，製作認真，並非媚俗胡鬧片，借岳飛詞作「滿江紅」寫出一段可歌可泣的故事，在內地上映有不少人激動得拍掌叫好。何解在香港卻反應冷淡？

不用專家分析，在一個瀰漫仇視國家氣氛的地方，年輕人公然在網絡咒罵祖國，以侮辱字眼稱呼國家，對內地天災人禍冷嘲熱諷，政客輪流到外國唱衰中港，甚至要求制裁自己國家，公然做漢奸，自然對中國片不屑一顧，對人不對事，再好的電影都得不到應有的尊重。

崩口人忌崩口碗，這部電影主線是對抗賣國奸臣秦檜，正是香港漢奸的老祖宗，又叫他們如何敢面對自己的劣行，假若還有羞恥心，恐怕一路看一路汗顏，要躲到椅子下無地自容！廢青不斷嘲諷內地人德行，人家卻肯自掏腰包，在假期湧看電影歌頌愛國俠義精神，沒有人揸槍指着他們強迫買票，是否又想說他們被「洗腦」？

真正被洗腦的是一代又一代香港年輕人，被反中亂港壹傳媒大漢奸黎智英及其同黨長年累月煽動，壹傳媒為禍30年，期間從小被荼毒長大的正正是近年暴潮的主要參與分子，他們以中國人為恥，卻偏偏大部分都是回歸後才出生在中國領土香港，是不折不扣的中國人，想與殖民地拉關係也沒有資格，要解釋他們仇華的心理，唯一可能性就是集體被洗腦。香港還是有很多人愛國愛港，憑欄望香江，怎能忍受年輕人這樣賤視自己國家，激動怒髮衝冠，仰天長嘆，嘆的是人心不古，今夕是何年！