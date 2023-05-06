激濁揚清：有人亟欲戰事升級

俄羅斯總統辦公室日前指烏克蘭無人機企圖襲擊克里姆林宮、暗殺總統普京；烏克蘭對此否認。換言之，這又是一宗死無對證的指控，唯一可以肯定的是它將成為令戰事升級的藉口。

像這種一口咬定，另一方死口不認的事件，發生得實在太多，不僅令人產生「烏克蘭疲勞」，簡直心生厭倦。惟這與布恰屠殺、炸北溪管道不同，這些都是事發後才被找出蛛絲馬迹，但美國國防部多份機密文件早前外洩，披露烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫原定計劃今年2月24日，即俄烏戰爭爆發一周年當天，向俄羅斯首都莫斯科發動襲擊，只不過被美國叫停，但烏方始終趕在2月完結前，開戰以來首次以無人機襲擊莫斯科外圍。炸克里姆林宮是否遲了實現的計劃，美烏最清楚，這還未計早前有傳有人欲斬首普京呢。

有別於俄方要求聯合國安理會就布恰事件召開會議，怎知遭當時輪任主席國英國拒絕；及曾獲普立茲獎的資深記者赫什就美國如何摧毀北溪天然氣管道作調查報道等後話，這次襲擊事件可說是懶得再遮掩，反正事實證明會看的看門道，不會看的看熱鬧，那就不再搞那麼多辛苦管控了，直接來吧。有需要時，還可把外洩了的機密反過來作為辯白。

有人或會認為襲擊克里姆林宮一事相當可疑，皆因克宮上空照理不會是無掩雞籠，莫非「行兇者」覷準普京當時不在上址工作，而是身處莫斯科州新奧加廖沃官邸，保安人手可能減少了，於是「恰你冇人返工」才毅然出手，引發莫斯科夜空上演這一幕另類爆炸「煙火」表演？撇開俄方之前向基輔採取無人機襲擊，如入無人之境，教守方防不勝防，打到手軟，就算這次真是兵不厭詐的偽旗行動，損毀的也是克宮，遠不及炸北溪損人而奸狡。