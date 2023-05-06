強詞有理：美外強中乾

眼看美國債務即將觸及上限，國會兩黨卻還在互相扯皮，財政部長耶倫急如熱鍋上的螞蟻，多次警告若債務上限不能及時提高，最快6月便會出現違約，勢必帶來經濟災難。白宮經濟顧問委員會更列舉具體數字反映問題的嚴重性，如果出現債務違約，可能導致美國830萬人失業，GDP減少6.1個百分點，股市暴跌45%等等。

聽起來很嚇人，但不是沒有可能。根據梅菲定律，如果有兩種或以上的方式去做某件事情，而其中一種將導致災難，則必定有人會做出這種選擇。這年頭美國行事作風愈來愈荒腔走板，任何事情都有變壞的可能，即使可能性很小也不能排除。

退一步說，即使債務上限提高了，也不表示危機解除，美國千瘡百孔，全身都是病灶，債台高築只是其中一個問題而已。最近又有一間中型銀行倒閉，短短兩個月內3間銀行爆雷，這意味着甚麼，大家心知肚明。雖然爆雷銀行被迅速接管，火頭暫時撲熄，但更大的危機還在後頭。誠如美國金融專家指出，美國銀行充斥不良貸款，隨着糟糕時期到來，加上房地產價格下跌，這些貸款將變得脆弱，整體銀行業的信心危機尚未解除，預料下一波危機可能來自商業地產市場。是耶？非耶？不妨拭目以待。

最令人莫名其妙的是，都已經火燒眉毛了，聯儲局還在加息，難道不怕銀行繼續爆雷？或者破罐子破摔？顯而易見，聯儲局也是黔驢技窮才出此下策，要壓抑通脹，除了加息沒有其他板斧，至於加息會不會引發金融危機和經濟衰退，已管不了那麼多。一直以來，通過加息轉嫁通脹，再利用強美元收割全球，是美國一貫做法，過去屢試不爽。但今天顯然不靈了，全球去美元化如火如荼，美國愈是濫用美元霸權，愈是令各國避而遠之。當然，去美元化也許是一個漫長的過程，但既然開始了，就不會停下來。

歸根究柢，美國所有問題皆來自本身。美國政府長期入不敷支，非但沒有想辦法開源節流，反而窮兵黷武，一味靠印鈔和發債來維持，每當債務爆棚，就提高上限，循環往復，沒完沒了。目前債務上限是31.4萬億美元，據說還要調升至51萬億美元才能應付未來所需，你說可不可怕？都說美國外強中乾，一點也不誇張，一個靠舉債度日的超級霸權，到底還能維持多久，實在令人懷疑。