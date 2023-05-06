龍吟虎嘯：高科技助顏色革命

美國中央情報局數十年來發起的「和平演變」、「顏色革命」、推翻他國政府的活動效率愈來愈高，靠的是網絡科技的手段。網絡媒體、社交媒體煽惑民眾、組織動員、線上線下指揮的能力可謂出神入化，點石成金。那些被「顛覆」的政府，在網絡科技方面水平大多遠不如美國，只能如瞎子、聾子、啞巴、殘疾人一般，被老美策動支持的反對派肆意玩弄痛打，「顏色革命」往往輕易成功。

中國國家計算機病毒應急處理中心和360公司日前發布報告，揭露美國中情局利用網絡科技五大技術手段，推翻或試圖推翻逾50個國家和地區的政權，包括2014年烏克蘭的「顏色革命」、台灣「太陽花革命」、緬甸「藏紅花革命」、伊朗「綠色革命」等。報告指出，這些顛覆活動之所以成功，「資訊通訊和現場指揮成為決定性因素」。

報告揭露CIA慣用的5種手段：一是提供加密網絡通訊服務，幫助抗議者保持聯絡暢通，避免被跟蹤和抓捕。二是提供斷網通聯服務，讓反政府人士在斷網下仍能與外界聯絡。三是提供對集會遊行活動現場指揮的互聯網通訊工具，令反政府人士「打一槍換一個地方」，加強其流動性。四是提供一款名為「暴動」的軟件，能輕易躲避任何形式的政府監測。五是美國國務院將研發「反審查」訊息系統，保護「顏色革命」不被追究。

美國中央情報局使用的這些網絡通訊技術手段，香港人絕不陌生，2019年的反修例暴亂，這套東西已大顯身手。那些暴徒，那些和執法人員街頭惡鬥的打砸搶燒分子，那些向他們提供掩護、轉移、打一槍換一個地方的不明身份的傢伙，那些通過社交媒體、網絡通訊被召喚組織起來的黃絲，都是CIA提供的這些技術手段的使用者。可以說，當時的香江府衙、執法部門，對此是束手無策的，甚至無法破解街頭黑暴忽隱忽顯的秘密，被黑暴分子玩得團團轉！

有這樣的高科技作支援，亂港分子就更不把當局放在眼裏。