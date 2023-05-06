政情：議案辯論倡延長 議員怕變慣常

邱達根

立法會尋日召開內務委員會會議，科技創新界議員邱達根提出，喺本月17日嘅大會上討論「團結行政與立法機關，全力推進大灣區建設」嘅議員議案。而因應上月立法會議員集體到內地考察，邱達根期望可以延長辯論時間，令全體議員有機會發言。不過，有議員質疑是否往後嘅議員議案都可以申請延長辯論時間。

議員林健鋒認為今次允許延長發言時間，若果往後再有同樣嘅要求，是否都會獲得批准？議員廖長江亦同意有關安排需謹慎處理，冀有清晰標準，到底邊種情況下議員可以延長辯論時間。內會主席話根據議事規則，議員的確有權要求延長辯論時間，況且過往都有先例，會將意見轉達立法會主席梁君彥參考，並做綜合考慮。至於是否需就延長辯論時間訂立準則，就要再作研究。

設小組委員會商區選改革 另外，會上通過成立小組委員會討論區議會改革方案，提出建議嘅議員陳克勤表示，區議會換屆選舉距今只有半年，希望爭取時間討論，待政府提交條例草案，小組委員會可立即轉為法案委員會審議。多數議員表示贊成，議員狄志遠則希望能夠放寬委員會人數限制。