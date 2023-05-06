政情：林正財籲漂書減碳 黃錦星力撐
要貫徹「源頭減廢」嘅環保主張，「共享」係一個可行嘅途徑。行政會議成員林正財前日出席一個有關漂書嘅活動，話睇完嘅書籍與其擺喺書架塵封，倒不如置於公共場所，待有緣人拎走再讀，此舉既可分享知識同閱讀嘅樂趣，又可實踐環保重用嘅理念。而佢之所以咁關注環保，皆因林正財亦兼任碳中和及可持續發展委員會主席，責任重大，話如果2035年前香港都未能達到碳排放減半嘅目標，擔心難以向公眾交代。
讚青年發展綠色科技
到底2014年達峰嘅碳排量能否喺12年後減半？目前難以確定，不過林正財話幸好有青年人積極發展綠色創新科技，有助社會實踐環保減碳嘅主張。而佢所指嘅新科技，係某社企研發嘅「智能漂書機」，既可以為眾多熱愛閱讀嘅市民提供免費書籍交流服務，實現一年減少33萬公斤嘅碳排放量，而重獲第二生命嘅舊書仲會經過消毒程序。
前環境局局長黃錦星亦到場響應，仲帶備有關建築師梁思成夫婦嘅人物傳記嚟漂書。佢又乘機考吓在場嘉賓，傳記主角梁思成嘅爸爸到底係邊個？結果現場一片寂靜，鴉雀無聲。佢見氣氛咁僵，於是自行開估，話答案係中國近代通才梁啟超。
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