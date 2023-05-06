政情：林正財籲漂書減碳 黃錦星力撐

要貫徹「源頭減廢」嘅環保主張，「共享」係一個可行嘅途徑。行政會議成員林正財前日出席一個有關漂書嘅活動，話睇完嘅書籍與其擺喺書架塵封，倒不如置於公共場所，待有緣人拎走再讀，此舉既可分享知識同閱讀嘅樂趣，又可實踐環保重用嘅理念。而佢之所以咁關注環保，皆因林正財亦兼任碳中和及可持續發展委員會主席，責任重大，話如果2035年前香港都未能達到碳排放減半嘅目標，擔心難以向公眾交代。