政情：黃國冀孫中山史蹟徑增站 豐富保育內涵

今日香港面貌同光緒年間有好大分別，不過沿住總數16個站嘅「孫中山史蹟徑」，孫中山昔日足迹仍依稀可辨。議員黃國同埋香港海員工會嘅代表，尋日向文化體育及旅遊局提交建議書，要求喺「中華海員工業聯合總會」嘅原址，即上環德輔道中137號設立路標，並納入為孫中山史蹟徑第17站。之不過，本業係西醫嘅孫中山，同海員有乜嘢關係呢？