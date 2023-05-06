政情：資助居粵港人求診 恒常化 盼開綠燈

針對港人「看病難」嘅老問題，北上求醫可能係解決之道。立法會財務委員會尋日通過「支援粵港澳大灣區醫管局病人」先導計劃嘅1,000萬元撥款申請，為居粵港人提供嘅診症服務得以延續至明年3月底，合資格人士僅繳付人民幣100元，就可於香港大學深圳醫院就診。政府表示有關計劃因疫情而4次延期，盼於本月9日完結後能得以持續，畢竟內地港人嘅醫療支援需求相當大。會上有議員關注計劃未能於內地嘅三級甲等醫院推出、同埋兩地醫療服務差異等問題。

盼計劃擴展至三甲醫院 議員梁熙表示，當局會否考慮將計劃擴展至更多大灣區公立醫療組織，如三甲醫院等，盼計劃並非暫時性質。政府代表話會持續增加內地醫療服務試點，但強調涉及計劃嘅內地醫院，其醫療水平必須符合條件，以及同香港接軌。畢竟相關安排不只涉及公帑，亦牽涉病人同意嘅情況下，其病歷由香港送往內地。至於現時嘅做法，係醫管局會將相關病人嘅病歷，以文件夾形式發送到港大深圳醫院，而非兩地電腦系統直接互通。未來若要做到數據互通，可能要透過修例解決。

議員鄧家彪就關注到，港大深圳醫院喺輪候診症同醫生質素方面，是否較本港醫院好？佢又擔心兩地藥物同療程若不一致，會否對病人造成影響？政府代表話兩地醫療差異極大，舉例指內地做磁力共振可能僅需等候一星期，本港輪候時間則較長，不贊同兩地相比較，認為沒有可比性，又指本港居民並冇內地嘅醫保，會積極考慮喺廣東省增加本港醫療服務試點。

議員周浩鼎指牙科服務對本港老年人甚為重要，質疑為何牙科同急症服務等均未列入計劃內。政府代表強調，計劃係支援一啲需要覆診嘅舊症，而非新症，故可以解釋急症服務不包括在內，又表明牙科同樣不列入計劃之內，原因係醫管局轄下嘅醫院都並唔包括牙科服務，但港人可以使用醫療券，於參與計劃嘅內地醫院取得牙科服務。