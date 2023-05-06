跨部門反黑工 3日拘12人

【本報訊】入境事務處於本周二至周四在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」、「機靈行動」和連同其他執法部門執行的「風沙行動」，行動中共拘捕10名非法勞工及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了22個目標地點，包括餐廳、零售店舖、舞蹈教室及菜檔，共拘捕6男3女黑工，年齡介乎26至57歲，當中兩男亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。被捕的一男一女僱主則分別為33及44歲。此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地男子旅客（25歲），該批懷疑用作水貨用途的貨物為化妝品。

此外，3名中國籍黑工於本周四在沙田裁判法院分別被控違反在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作，他們承認控罪，各被判監禁15個月。同時，他們各被控一項在港逾期逗留，分別被判監禁10日至4個月。另外，其中兩人亦被控一項使用偽造香港身份證，分別被判監禁15個月。所有刑期同期執行，即合共被判監禁15個月。

上述3人中，其中一名57歲男被揭在大埔一小食檔做雜工，並在港逾期逗留，另兩男（30及45歲）則在銅鑼灣一餐廳做雜工、逾期逗留及行使偽造身份證。