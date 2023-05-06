快艇走私值2100萬鹿茸 拘兩內地漢

【本報訊】香港海關海域聯合特遣隊聯同執法部門人員，於本周四下午5時起，在香港西面水域一帶進行聯合反非法入境及反走私行動。期間，人員發現一艘可疑快艇，進入香港西面水域往屯門爛角咀方向航行，其後靠近龍鼓上灘約20分鐘後，再高速往內地方向駛去。人員懷疑該快艇正進行走私活動，隨即展開追截，最後在屯門爛角咀西南面約一海里截停該快艇。

海關首宗單一海上走私鹿茸案 人員經初步調查後，拘捕快艇上兩名分別38歲及45歲的內地男子，涉嫌「輸出未列艙單貨物」及「非法入境」。行動中，人員檢獲約1.6噸懷疑走私鹿茸，貨品估計市值約2,100萬元。被捕人士已被扣留調查，案件交由海關繼續跟進。今次是海關首次截獲單一海上走私鹿茸案件，檢獲的鹿茸未經加工，以紙箱及膠紙密封，相信是走私分子避免鹿茸遭海水沾濕。

初步調查估計，該批鹿茸會先走私到內地，繼而轉售圖利，連同估計可逃避約400萬元內地稅款，一旦成功走私，將獲可觀利潤。海關已聯絡漁護署，稍後安排檢驗該批鹿茸，以確定鹿的品種。海關對上一次截獲走私完整鹿茸的案件是2018年，當時檢獲400多公斤。