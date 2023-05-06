背囊不翼而飛 婦上演追賊記

狂奔500米無果 痛失5000元現金手機 昨日清晨時分，一名中年婦人在港鐵旺角東站進食早餐，期間赫見擺放在地上的背囊，被一名男子擸走逃去，事主尾隨對方，惜追至500米外近嘉道理道，竊賊瞬即失去蹤影，事主無奈報案求助。執法人員接報趕至，根據事主描述的竊賊容貌及衣着特徵在附近兜截，惜暫無發現。案中事主損失現金及手機等財物逾5,000元。人員正翻查附近「天眼」錄影追緝竊賊。

遇竊婦人姓岑（61歲），昨日清晨7時許，岑婦在港鐵旺角東站一間麵包店對開，站於樓梯旁邊進食早餐，並把隨身攜帶的一個黑色背囊擺放地上。期間，岑婦突然發現其背囊不知所終，環顧四周仔細查看下，發現一名男子正揹着其背囊，沿港鐵站A出入口急步離去。

旺角東站歎早餐 財物放地上 岑婦見狀即時追截對方，未幾該名男子經過旺角政府合署，再沿樓梯拾級而下抵達亞皆老街，繼而左轉沿路往九龍城方向逃走。惟當岑婦追至亞皆老街與嘉道理道交界，該名男子已經逃去無蹤。岑婦無法取回其背囊，無奈下只好報案求助。

執法人員接報趕至，向事主了解案發經過，並根據竊賊的容貌及衣着特徵，在附近一帶展開兜截，惜最後未有任何發現。岑婦證實被偷去的背囊內，有約1,000元港幣、2,000元人民幣及一部iPhone 6S的手提電話、以及八達通等財物，財物總值約5,000元。事後，岑婦隨執法人員返署協助調查。

人員經初步調查後，把案件列作「盜竊」，將翻查港鐵站內及附近一帶的閉路電視錄影片段，追緝該名年約30歲，身高約1.7米，蓄黑短髮，瘦身材，案發時穿白色T恤、黑色長褲及穿着拖鞋的男竊賊。