扮買名錶搶劫傷人 兩男各囚8年

【本報訊】港鐵大圍站3年前發生持刀傷人劫案，一名男子擬與勞力士Daytona買家交收時，遭兩人以牛肉刀斬小腿及扑頭，再搶走名錶。涉案兩名男子昨在高院承認搶劫及有意圖而傷人罪，均被判囚8年。

價值逾27萬 斬小腿扑頭 兩名被告為24歲黃子鋒及23歲譚凱仁。他們被控於2020年8月4日在大圍港鐵站D出口，劫去姓吳男子的一隻手錶，並非法及惡意傷害吳。

案情指，2020年7月，男事主在Facebook專頁，以27.5萬元出售一隻勞力士Daytona玫瑰金錶。之後有人聯絡他，表示有意購買。

案發當日下午4時許，被告黃子鋒到場，假裝願購買，期間另一被告譚凱仁手持長約43厘米的牛肉刀衝向事主，不斷斬向事主的背部及小腿，黃亦以伸縮棍打事主頭部，事主內有名錶的斜孭袋被奪去。

法官判刑時，形容案件屬精心策劃，兩名被告光天化日下施襲，手法兇狠，事主事後需縫11針，活動能力受影響，遂判兩人入獄8年。案件編號：HCCC 13/2023