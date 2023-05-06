女童屢被非禮 父親認罪胞兄罪成

【本報訊】一對父子涉嫌在5年間，合共9次向同住的幼女施「鹹豬手」，其中父親更曾指插女兒陰道；兄長則被指曾多番用手肘觸碰胞妹胸部。父親承認4項非禮罪，兄長否認5項非禮罪受審，昨在區院裁決。法官裁定兄長兩罪罪成。庭上揭露兄長是應屆文憑試考生。法官准兄長保釋至5月24日判刑，讓被告完成考試，相信屆時會處理兩名被告的判刑。

據被告父親的同意案情指，2015至2016年期間，當時X約9歲，她躺在住所床上，被告突然脫去事主的褲及內褲，向她說「生咗好多毛，叻女」，又用手摩擦她的陰部兩至3分鐘。至2017年，兩父女同在一床，期間被告把手伸入事主褲管，用一隻手指伸進她的陰道「撩吓撩吓」。同年冬夜，被告再兩度作類似行為，其中一次他把手指插事主陰道，另一次則在事主陰部外輕輕撩動。案件編號：DCCC 641/2022