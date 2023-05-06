戴震蛋貼近少女臀非禮 男醫生判監14日准保釋

被告李永熙

【本報訊】曾於公立醫院任職的男醫生，去年4月把震蛋放置在自己陰莖附近，於港鐵車廂把陰莖貼近少女臀部，然後啟動震蛋，因此被控非禮。他否認控罪早前受審，作供時指自己不舉，辯稱把震蛋戴到陰莖是為了醫治此狀況，結果被裁定罪成，昨在西九龍法院被判入獄14日，裁判官批准被告保釋等候上訴。

辯稱用震蛋治不舉 29歲被告李永熙，被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車上非禮女子X。裁判官判刑時指，被告不止一次非禮女事主，認為罰款或緩刑不足以反映刑責，即時監禁是合適選項。考慮到被告個人背景等因素，判處被告入獄14日。

X案發時18歲，她在審訊時指，當日她在車廂感到左臀中間位置震動，維持10多秒，她回頭就望見被告。之後她感到被告再貼近她，震動持續約3秒。拘捕被告的執法人員指，當時被告穿着的風褸拉鏈底部濕了，有一攤漬，被告沒穿內褲，也沒拉褲鏈，直接露出陰莖。被告自辯時則呈醫生證明，稱戴上震蛋是為了醫治不舉。案件編號：WKCC 1235/2022