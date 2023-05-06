易通行明推行 近三成車主未開戶

【本報訊】「易通行」不停車繳費服務將於明日（7日）起推行，首階段適用於青沙管制區，即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道。運輸署署長羅淑佩昨日在電台節目表示，「易通行」的籌備工作已大致完成，亦已發出了68萬個車輛貼，約佔全港85%車輛，當中逾七成已開立戶口及綁定自動繳費模式。

料可應付繁忙時間車流 羅淑佩表示，易通行每小時可處理7萬架次車輛，而青沙管制區一日約有6萬架次車輛使用，相信足以應付需求，未來會按需求加大容量；惟現時所有政府收費隧道繁忙時間只處理約4.7萬車流，足以應付。

羅續指，須開通「易通行」戶口，並綁定自動繳費，未完成程序的車主應在這兩日內辦理。而車輛貼要貼在車頭破璃上，若沒有貼上車輛貼，車主駕車行經青沙管制區亦毋須停車，管制區會透過偵測車牌找出車主，向車主要求付款，但她不鼓勵有關做法，呼籲車主盡快開通「易通行」。

對於7月實施的「港車北上」，羅表示兩地保險安排問題已處理好，司機要依兩地規定，可向香港保險公司購買「等效先認」保單。兩地駕駛習慣有軚盤方向等不同差異，但任何時候駕駛都應注意安全，市民只要稍為適應，小心忍讓，並預早熟悉路線及善用電子導航，相信問題不大。