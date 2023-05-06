未遵從守則 查核求職者資料 兩僱傭中心遭釘牌

【本報訊】今年首次有職業介紹所牌照被撤銷。勞工處昨日表示，已撤銷分別位於大圍及紅磡的喜樂僱傭培訓中心（喜樂）及盟信僱傭有限公司（盟信）的職業介紹所牌照，成為今年首兩宗被撤銷職業介紹所牌照的個案。

位處大圍紅磡 今年首兩例

勞工處指出，「喜樂」因未有遵從實務守則內有關扣押求職者護照的規定，以及其持牌人並非經辦職業介紹所的適當人選，而被撤銷牌照。「盟信」則因多方面未能遵從實務守則內訂明的規定，包括未有盡其責任查核求職者提供的資料是否準確；在向僱主收取服務費用時，未能確保向僱主推薦的應徵者能夠履新；以及未能確保向僱主所提供的資料是與職業介紹所所知的事實相符，而被撤銷牌照。